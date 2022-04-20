Баку, , 09:04 — REGNUM Масочный режим в Азербайджане могут отметить 1 мая. Об этом, как передаёт издание Bizim. Media, журналистам сообщил депутат парламента республики Рашад Махмудов.

Он сообщил, что эпидситуация в стране улучшается. В конце апреля по вопросу отмены масочного режима пройдёт заседание оперативного штаба. В определённых кругах этой уже начали обсуждать.

Как отметил депутат, эксперты считают, что угроза пандемии утихла. Нужно будет соблюдать только некоторые меры предосторожности, в том числе личную гигиену.

Стоит отметить, что 19 апреля в Азербайджане сообщили выявлении за сутки 26 случаев заражения коронавирусом. Выздоровевшими врачи признали 39 человек. Смертей среди пациентов с COVID-19 не зафиксировали.