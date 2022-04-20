Мариуполь, ДНР, 20 апреля 2022, 09:03 — REGNUM С завода «Азовсталь» вышли пятеро украинских военных, сообщили 20 апреля в Народной милиции ДНР.
Военнослужащие ВСУ добровольно сложили оружие и вышли с территории предприятия. Уточняется, что они воспользовались предложением группировки войск Вооружённых сил РФ и ДНР.
«О предложении добровольно сложить оружие и выйти к защитникам Республики они узнали из специальных листовок, которые ранее были сброшены на территорию промышленной зоны Мариуполя», — рассказали в милиции.