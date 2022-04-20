Армения, 2 марта, 2012, 17:01 — ИА Регнум. 24 года назад, 27-29 февраля 1988 года, в Сумгаите, находящемся в 26 километрах от Баку, имели место чудовищные зверства, убийства и погромы 18 тысячного армянского населения города. Таков был варварский ответ Азербайджана на законное и мирное решение сессии народных депутатов НКАО от 20 февраля 1988 года об обращении к Верховным Советам СССР, Азербайджана и Армении о выходе Нагорного Карабаха из состава Азербайджана. Вслед за Сумгаитом последовали резня армян в Кировабаде, в Баку, в Ханларе, в Шамхоре..., этнические чистки армянского населения в территориях, прилежащих к Нагорному Карабаху, и в Нагорном Карабахе.

Из письма академика Андрея Сахарова Михаилу Горбачеву , август 1988г.: "Если кто-то мог сомневаться в этом до Сумгаита, то после этой трагедии ни у кого не остается никакой нравственной возможности настаивать на сохранении территориальной принадлежности НКАО к Азербайджану" (опубликовано в "Независимой газете", 27.10.1992г.).

Как заявил Ильяс Исмайлов : "Виновники, подстрекавшие людей к погромам (в Сумгаите), в данный момент носят в карманах депутатские мандаты и сидят в Милли меджлисе'' (''Зеркало'', 21.02.2003г.). Ильяс Исмайлов знал, что говорил: он был генеральным прокурором Азербайджанской ССР в 1988 году.

Именно с целью отрицания права народа Нагорного Карабаха на самоопределение и избежания ответственности Азербайджана за целенаправленную политику уничтожения и этнических чисток армянского населения раздувается антиармянская истерия вокруг событий по поводу Ходжалу (Ходжалы - ред.).

Вопрос не в том, является ли трагедией то, что произошло с населением Ходжалу, а вопрос в том, что было на самом деле и кто несет ответственность за эту трагедию.

1992 год... Агрессия Азербайджана против Нагорно-Карабахской Республики в полном разгаре, половина территории Республики оккупирована, а оставшиеся населенные пункты Карабаха, в том числе и столица Степанакерт, ежедневно подвергаются артиллерийским обстрелам с азербайджанских огневых точек. Одной из таких точек был поселок Ходжалу, располагавшийся рядом с единственным в крае аэропортом, способным обеспечить связь Карабаха с внешним миром. Взятие Ходжалу было единственным способом прорыва блокады и спасения от артиллерийского огня, холода и голода обреченного бакинскими властями на уничтожение населения Нагорного Карабаха.

И власти, и население поселка были заранее извещены о предстоящем наступлении и о наличии гуманитарного коридора для беспрепятственного выхода населения в направлении находящегося под контролем вооруженных сил Азербайджана города Агдам. Из-за противодействия властей Азербайджана часть жителей не воспользовалась коридором до начала операции, а те, кто покинул Ходжалу после начала операции, смогли добраться по гуманитарному коридору до территории контролируемой Азербайджаном. Именно там, далеко от Ходжалу и на подступах к Агдаму, стреляли в мирных жителей.

"... коридор, по которому люди могли уйти, армянами все-таки был оставлен. Зачем же им тогда стрелять? Тем более на территории, близкой к Агдаму, где к тому времени было достаточно сил, чтобы выйти и помочь людям". ( Аяз Муталибов , экс-президент Азербайджанской Республики, "Независимая газета", 02.04.1992г.)

"До событий в Ходжалы оставалось 4 дня. 22 февраля в присутствии президента, премьер-министра, председателя КГБ и других состоялось совещание Совета национальной безопасности. Во время совещания было принято решение не выводить людей из Ходжалы. То есть мы сами толкнули армян к наступлению. Даже члены совбеза знали, что армяне не могут совершить действия, подобные геноциду". (Рамиз Фаталиев, председатель комиссии по расследованию событий в Ходжалу, http://www.azadliq.org/content/article/1818751.html)

"По словам самих ходжалинцев, они воспользовались этим коридором и действительно, находящиеся за коридором армянские солдаты не открыли по ним огонь. Некоторые солдаты из батальонов НФА почему-то вывели часть ходжалинцев к селу Нахиджеваник, который в тот период находился под контролем аскеранского батальона армян. А остальная часть была накрыта у подножья Агдамского района артиллерийским залпом". ( Эйнулла Фатуллаев , азербайджанский журналист, газета "Реальный Азербайджан", апрель 2005г.)

Подобных свидетельств как представителей Азербайджана, так и других стран достаточно для вывода о том, что жители Ходжалу стали жертвами интриг Баку и изначально использовались и продолжают использоваться в пропагандистских целях. Не случайно, что при "невыясненных" обстоятельствах был убит в 1992 году азербайджанский журналист Чингиз Мустафаев . Он дважды был на месте, где лежали трупы ходжалинцев, и обнаружил, что во время его второго посещения трупы были обезображены и обнажены. Отснятые кадры он показал чешской журналистке Дане Мазаловой в марте 1992 года. (см.: http://www.golosarmenii.am/ru/19958/world/2203/)

Ничто не может оправдать попытки использования в пропагандистских целях трагедии, тем более со стороны того, кто за нее ответственен.