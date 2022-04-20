Вашингтон, 20 апреля, 2022, 09:02 — ИА Регнум. Президент Соединенных Штатов Джо Байден обсудил с главами стран – союзников США обсудили по видеосвязи вопросы, касающиеся предоставления киевского режима дополнительной военной помощи. Об этом 19 апреля заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

«Да, президент Байден и лидеры (стран союзников) во время беседы утром говорили о предоставлении дополнительных боеприпасов и военной помощи Украине», — сказала она на пресс-конференции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Украина с начала специальной военной операции России якобы получает от других стран самолеты и запасные части к ним.

Читайте также: В Пентагоне заявили, что Украина получает самолеты от других стран