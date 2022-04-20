Тбилиси, , 09:02 — REGNUM Грузия и Азербайджан всегда содействовали тому, чтобы в Закавказье был мир. Об этом заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили на совместной пресс-конференции в Тбилиси с председателем Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахибой Гафаровой.

Карта Закавказья в XVI — XVII вв

«Обе страны должны использовать эту историческую роль, чтобы совместно и с еще большими усилиями содействовать миру и стабильности на благо наших стран, наших народов и региона в целом», — сказал Папуашвили.

Он добавил, что в ходе переговоров с Гафаровой обсуждались вопросы укрепления межпарламентских связей между странами, наращивании количества визитов и развитии отношений. Спикер грузинского парламента отметил, что скоро исполнится 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Баку и Тбилиси.

Напомним, Гафарова прибыла в Грузию 19 апреля. Её официальный визит закончится 20 апреля.