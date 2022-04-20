Бакчарский район, Томская область, , 09:02 — REGNUM В Томской области продолжается расследование дела о жёсткой посадке самолёта Ан-28 летом 2021 года. Следователи в настоящее время рассматривают две версии произошедшего: ошибка членов экипажа и неисправность воздушного судна.

Самолет Ан-28 (с) Artem Katranzhi

При этом обвиняемых по делу пока у следователей нет, сообщает портал VTomske со ссылкой на Восточное межрегиональное следственное управлении на транспорте СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля 2021 года пассажирский Ан-28 жёстко приземлился в Бакчарском районе Томской области после отказа обоих двигателей. На борту находились 18 человек. Двое пострадавших были госпитализированы в больницу.

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