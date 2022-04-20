Вашингтон, 20 апреля, 2022, 09:00 — ИА Регнум. Администрация президента США Джозефа Байдена готовится уже на этой неделе объявить об очередном пакете военной помощи Украине. Об этом со ссылкой на представителей Белого дома сообщает NBC News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

По данным собеседников журналистов, ожидается, что по размеру новый пакет поддержки будет таким же, как и предыдущий, когда Вашингтон пообещал отправить Киеву оружия на $800 млн. Предположительно, в него войдут дополнительные артиллерийские орудия и десятки тысяч артиллерийских снарядов.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля президент США Джо Байден заявил, что одобрил пакет помощи Украине в области безопасности на сумму $800 млн, включающий артиллерийские системы, бронетранспортёры и вертолёты.

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19 апреля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединённые Штаты отправили очередную партию военной помощи для Украины. Речь идёт о четырёх самолётах с оружием. Она также напомнила, что в течение первого года пребывания президента Джо Байдена у власти Вашингтон направил Киеву рекордный объём помощи в области безопасности. В общей сложности это 3,2 миллиарда долларов, 2,6 миллиарда долларов из которых были направлены с начала конфликта на Украине.