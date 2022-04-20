Самара, , 09:09 — REGNUM Более 260 инновационных проектов развиваются на территории технопарка «Жигулевская долина» в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.

Завод АвтоВАЗ Lada.ru

Сообщается, что многие из этих проектов начинали в «гаражах» в качестве маленьких стартапов.

«Благодаря упорной работе над проектом, а также поддержке технопарка и правительства региона выросли до уникальных производств международного уровня. Наша задача как оператора инноваций – в том, чтобы проекты и технологии, которые генерируются в периметре «Жигулевской долины», стали востребованы на рынке и ориентированы на внутренний, импортозамещающий сектор», — приводит пресс-служба слова руководителя оператора инновационной деятельности Самарской области, управляющего компанией технопарка «Жигулевская долина» Александра Сергиенко.

Так, один из резидентов этого технопарка замещает импортные компоненты для автомобильных климатических систем. Производство базируется в индустриальном парке «АвтоВАЗ». Общая площадь цехов составляет свыше шести тысяч кв. метров, в которых работают 130 высококлассных инженеров и рабочих.

«Мы являемся резидентами «Жигулевской долины» уже несколько лет. Благодаря мерам поддержки, которые оказывает технопарк, нам удалось расширить наш бизнес и войти в число номинантов федеральной программы «Национальные чемпионы» проекта министерства экономического развития РФ «ТехУспех», — приводит пресс-служба слова представителя компании.