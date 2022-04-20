Москва, 20 апреля, 2022, 09:00 — ИА Регнум. В среду, 20 апреля, в столице России ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь. Температура воздуха в городе составит +13… +15 °C. Об этом 20 апреля сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Улица весной

Также указывается, что северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/c, местами порывы до 15 м/c. Атмосферное давление составит 750 мм рт. столба.

Кроме того, уточняется, что в ночь на 21 апреля в Москве также ожидается облачная с прояснениями погода и местами небольшой дождь. Температура воздуха +5… +7 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в среду, 20 апреля, в Красноярске переменная облачность, небольшой мокрый снег, дождь, температура воздуха +7… +9 °C.