Владивосток, , 08:58 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Приморья 20 апреля приняли во втором и третьем чтениях проект закона «О внесении изменений в Избирательный кодекс Приморского края», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ЗС ПК.

Голосование в Приморье Primorsky.ru

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В первом чтении законодательную инициативу краевой избирательной комиссии Приморья депутаты одобрили на мартовской сессии. В документе были учтены замечания Центризбиркома по приведению краевого закона в соответствие с федеральным, а также внесены изменения в статью 10 Избирательного кодекса, исключающие использование при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований пропорциональную и смешанную (мажоритарно-пропорциональную) избирательные системы.

Кроме того, в законе была предусмотрена возможность сбора подписей избирателей на выборах в органы государственной власти Приморья с использованием госуслуг, а также другие изменения.

Таким образом, парламентарии не только ввели мажоритарную модель на мунвыборах, но и упразднили муниципальные избиркомы.

Муниципальные выборы теперь относятся к полномочиями территориальных избирательных комиссий, выборы в Госдуму пройдут по одномандатным (или многомандатным) избирательным округам.

Как сообщало ИА REGNUM, на заседании комитета по государственному строительству и местному самоуправлению были рассмотрены поправки, разработанные депутатами парламента РТ. Всего подготовлено 13 поправок к проекту федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».