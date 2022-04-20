Донецк, , 08:55 — REGNUM Вооружённые формирования Украины минувшей ночью совершили обстрел населённых пунктов Донецкой Народной Республики. Об этом 20 апреля сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Артобстрел Mil.gov.ua

В штабе рассказали, что за прошедшую ночь украинские силовики подвергли обстрелам Донецк и Ясиноватую.

«Артиллерия противника обстреляла Петровский и Куйбышевский районы Донецка. Также подверглись огню Ясиноватая и населённый пункт Минеральное», — говорится в заявлении штаба.

В результате ударов противника оказались повреждены дома, раненных и погибших среди гражданского населения нет.