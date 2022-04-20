Нью-Дели, 20 апреля, 2022, 08:53 — ИА Регнум. Новую партию гуманитарной помощи с медикаментами направят в течение ближайших дней на Украину власти Индии. Об этом 20 апреля сообщил заместитель постоянного представителя Индии при ООН Р. Равиндра на своей странице в соцсети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Индия

«Понимая тяжелую гуманитарную ситуацию на Украине, Индия направляет помощь в эту и соседние с ней страны. Мы организуем новые поставки медикаментов на Украину в ближайшие дни», — написал он в своем сообщении.

Также заместитель постпреда Индии при ООН призвал международное сообщество обеспечивать гуманитарные нужды на Украине и отметил необходимость предоставления безопасных коридоров для доставки такой помощи в эту страну.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в ответ на просьбу Киева о предоставлении вооружения власти Норвегии направили украинской стороне 100 зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Мистраль».