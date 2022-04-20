Частинский район, Пермский край, , 08:53 — REGNUM В Частинском районе в частном реабилитационном центре для наркозависимых выявили многочисленные нарушения. Об этом сообщает краевая прокуратура.

Нет наркотикам ElIndignado653

По данным ведомства, что проживание наркозависимых пациентов из других регионов допускалось без регистрации по месту пребывания и удостоверяющих личность документов. Центр не соблюдал требования пожарной безопасности, а медицинские препараты для оказания первичной медицинской помощи использовал с истекшими сроками годности. Выяснилось, что медпомощь по профилю психиатрия-наркология оказывалась без соответствующей лицензии. Кроме того, учреждение использовало для пациентов воду из скважины, на которую не было санитарно-эпидемиологического заключения.

В адрес руководителя реабилитационного центра внесено представление. Оно рассмотрено и удовлетворено в полном объеме. Один человек привлечён к дисциплинарной ответственности. Принимаются меры к устранению нарушений и получению разрешительной документации.