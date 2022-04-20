В Прикамье в реабилитационном центре для наркоманов выявили нарушения
Частинский район, Пермский край, 20 апреля, 2022, 08:53 — ИА Регнум. В Частинском районе в частном реабилитационном центре для наркозависимых выявили многочисленные нарушения. Об этом сообщает краевая прокуратура.
По данным ведомства, что проживание наркозависимых пациентов из других регионов допускалось без регистрации по месту пребывания и удостоверяющих личность документов. Центр не соблюдал требования пожарной безопасности, а медицинские препараты для оказания первичной медицинской помощи использовал с истекшими сроками годности. Выяснилось, что медпомощь по профилю психиатрия-наркология оказывалась без соответствующей лицензии. Кроме того, учреждение использовало для пациентов воду из скважины, на которую не было санитарно-эпидемиологического заключения.
В адрес руководителя реабилитационного центра внесено представление. Оно рассмотрено и удовлетворено в полном объеме. Один человек привлечён к дисциплинарной ответственности. Принимаются меры к устранению нарушений и получению разрешительной документации.