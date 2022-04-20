Ульяновск, , 08:52 — REGNUM В Димитровграде Ульяновской области 26 апреля на несколько часов погаснет пламя Вечного огня. Об этом сообщает администрация города.

Вечный огонь Иван Шилов © ИА REGNUM

В мэрии отмечают, что в Димитровграде будут проводиться работы по техническому обслуживанию Вечного огня у Монумента славы. Они намечены на 26 апреля, на время работ газоснабжение прекратится.

«С отключением подачи газа с 06:00 до 12:00», — говорится в сообщении.

Профилактические мероприятия состоятся в рамках подготовки к празднованию Дня Победы.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля 2022 года Госдума в первом чтении приняла законопроект о безвозмездной поставке газа для мемориалов «Вечный огонь».

Подробнее: Госдума обеспечивает бесплатный газ для мемориалов «Вечный огонь»