Тампа, США, , 08:52 — REGNUM «Детройт Ред Уингз» одержал победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:3.

Никита Кучеров Nhl.com

В составе «Детройта» дубль оформил нападающий Якуб Врана, ещё по шайбе забросили Оскар Сундквист и Лукас Рэймонд.

В составе «Тампы» точными бросками отметились российский форвард Никита Кучеров и оформивший дубль Росс Колтон.

На сегодняшний день «Детройт» занимает 11-е место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 70 очков. «Тампа» идёт на пятом месте в Восточной конференции со 100 очками.

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