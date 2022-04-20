Сеул, 20 апреля, 2022, 08:52 — ИА Регнум. В церемонии инаугурации президента Южной Кореи Юн Сок Ёля примут участие около 41 тыс. человек. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей переходного комитета избранного президента.

대한민국 대법원 Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль

Согласно опубликованным данным, церемонию посетят политические лидеры, граждане и семьи моряков, погибших в результате потопления Северной Кореей военного корабля «Чхонан» в 2010 году.

Отмечается, что на церемонию инаугурации, которая состоится 10 мая, будет приглашено больше людей, чем планировалось ранее. Это связано с тем, что правительство страны ослабило антиковидные ограничения.

Ранее комитет по подготовке церемонии инаугурации планировал пригласить на мероприятие около 10 тыс. человек.