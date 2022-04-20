Париж, , 08:52 — REGNUM Жан-Люк Меланшон, лидер партии «Неподчинившаяся Франция», занявший третье место в первом туре президентских выборов, призвал жителей страны «избрать его премьер-министром» во время выборов в законодательные органы, запланированных на 12 и 19 июня, передает BFM TV.

Жан-Люк Меланшон Sudouest.fr

Жан-Люк Меланшон «Я прошу французов избрать меня премьер-министром. Я прошу их избрать меня премьер-министром, избрать большинство депутатов моей партии и Народного союза. И я призываю всех, кто хочет вступить в Народный союз, присоединиться к нам в этой прекрасной битве»

Жан-Люк Меланшон, избранный депутатом от Марселя в 2017 году, не уточнил, намерен ли он баллотироваться снова, чтобы быть избранным в национальную ассамблею Франции, напомнив, что «не обязательно быть депутатом, чтобы быть премьер-министром».

Как сообщало ИА REGNUM, Клод Ширак, дочь бывшего президента Франции Жака Ширака, и ее муж, бывший генеральный секретарь Елисейского дворца, призвали голосовать за Эммануэля Макрона.

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