Москва, , 08:51 — REGNUM В московских городских поликлиниках начнут работать 1,5 тысячи штатных сотрудников центров госуслуг «Мои документы», сообщается на портале мэра столицы.

Московская поликлиника Mos.ru

Администраторы, набранные из специалистов МФЦ, встречают горожан у входа в поликлиникк и помогают записаться на прием к врачу, сориентируют их по навигации в здании и ответят на все интересующие вопросы.

Все администраторы поликлиник проходят специальную подготовку, обучение по клиентоориентированности и изучают функционал и специфику работы в медучреждении.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперимент по внедрению сотрудников многофункциональных центров (МФЦ) в работу поликлиник Москвы был начат в 2020 году.

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