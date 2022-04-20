Дербент, Дагестан, , 08:51 — REGNUM В дагестанском городе Дербенте будут реализованы несколько масштабных проектов в рамках программы комплексного развития города. Среди них строительство оптово-логистического центра, благоустройство сквера по ул. Мамедбекова, создание парка «Патриот», строительство стадиона «Нарын-кала». Об этом по итогам рабочей поездки в Дербент 19 апреля рассказал глава Дагестана Сергей Меликов.

Дербент. XVIII в

Он отметил продуктивность поездки в самый древний город России, в ходе которого с представителями органов власти муниципалитета были проработаны вопросы по ряду проектов и определены планы на ближайшую перспективу.

Так, проект современного оптово-логистического центра будет обеспечен необходимой инфраструктурой для хранения продовольственных товаров и переработки сельскохозпродукции. Парк «Патриот» будет служить воспитанию патриотизма у молодежи, в нем соберут на одной площадке уникальные образцы советского вооружения, в том числе легендарный ракетный экраноплан «Лунь». Необходим городу и современный стадион. Минспорту Дагестана по итогам поездки было поручено рассмотреть концепцию развития стадиона «Нарын-кала».

Меликов отметил, что Дербент является примером для других муниципалитетов Дагестана, как город, где в результате эффективного сотрудничества местной власти и бизнеса создаются условия для комфортной жизни горожан.