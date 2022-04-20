Чита, 20 апреля, 2022, 08:50 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае улучшилась. Как сообщает оперативный штаб 20 апреля 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 167 639 (+53 за минувшие сутки, на 10 больше, чем накануне). Вместе с тем 164 177 пациентов (+121 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Тяжелобольных насчитывается 26 (-3 за сутки), трое (+1 за сутки) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Общее число жертв составляет уже 2660 человек (+1 за сутки). Это один из наименьших показателей.

На основании федерального регистра за весь период пандемии 2 328 забайкальцев скончались от лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекции. У 332 жителей региона заболевание протекало с полной клинической картиной опасного вируса, а также имелись сопутствующие заболевания.

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