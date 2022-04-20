Шебалинский район, Алтай, , 08:50 — REGNUM В Республике Алтай за минувшие сутки после COVID-19 выздоровели ещё 80 пациентов. Всего за весь период пандемии коронавирус победили 31 063 человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Общее число подтверждённых случаев инфицирования достигло 34 042. За сутки диагноз подтвердился у жителей Шебалинского и Кош-Агачского районов, а также Горно-Алтайска.

«Число зарегистрированных летальных случаев: за отчётные сутки – 1, за весь период – 655, в том числе 607 – от COVID-19, 48 – от иных причин», — добавили в оперштабе.