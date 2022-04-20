Канберра, , 08:51 — REGNUM 20 апреля лидер Лейбористкой партии и один из двух главных претендентов на кресло премьер-министра Австралии Энтони Альбаниз совершил предвыборную поездку в Квинсленд, где он выступил перед избирателями, передает телеканал Nine News.

Лидер Лейбористской партии Австралии Энтони Альбаниз вместе с рабочими © anthonyalbanese. com. au

Свое выступление он начал с нападок на возрожденный правящей «Коалицией» комплексный законопроект о производственных отношениях, который, по словам лейбористов, сократит размер заработной платы в стране.

«Мы знаем, что реальная заработная плата уже снизилась на 1,2% за последний год, но для нынешнего премьер-министра этого, видимо, недостаточно», — сказал Альбаниз.

«Несмотря на то, что снижение заработной платы оказало ужасное влияние не только на людей, пытающихся свести концы с концами, но и на семьи, которым приходится нелегко, оно оказало разрушительное воздействие на нашу национальную экономику … Об этом говорит Резервный банк Австралии», — подчеркнул Альбаниз.

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