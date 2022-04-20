Москва, 20 апреля, 2022, 08:48 — ИА Регнум. Вице-премьеры России и Армении Алексей Оверчук и Мгер Григорян обсудили в Москве торгово-экономическое сотрудничество. Об этом 20 апреля сообщили в пресс-службе правительства Армении.

Иван Шилов ИА REGNUM Государственные флаги России и Армении

«Стороны обсудили актуальные вопросы армянско-российского торгово-экономического сотрудничества», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны также обсудили восстановление транспортных коммуникаций на Южном Кавказе.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Армении Никол Пашинян 19 апреля прибыл с официальным визитом в Москву. В ходе его визита будет подписан пакет двусторонних документов.

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