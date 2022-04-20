Луганск, 20 апреля, 2022, 08:48 — ИА Регнум. На оккупированных территориях Луганской Народной Республики украинские националисты составили списки «сепаратистов» для ликвидации при обострении. Об этом сообщила учительница математики из села Красный Октябрь в ЛНР.

Ольга Шклярова ИА REGNUM ЛНР

По словам учительницы, которые приводит РИА Новости, одной из жертв стал её муж, вступивший в перепалку с националистом. Ближе к ночи мужчину расстреляли во дворе его дома.

Сама женщина, также выбежавшая на улицу, чудом уцелела.