Салехард, 20 апреля, 2022, 08:47 — ИА Регнум. На Ямале малоимущим многодетным семьям авансом выплачивают возмещение затрат на отдых в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Admoblkaluga.ru На фестивале семейного отдыха «Иван-чай».

Для назначения аванса необходимо подать заявление в МФЦ не ранее чем за 60 и не позднее чем за 30 дней до отъезда.

Отмечается, что многодетным ямальцам возмещают расходы за проживание в гостиницах и домах отдыха на сроком до 21 дня. В первом квартале 2022 года данную меру поддержки получили 37 многодетных семей.

Напоминается, что воспользоваться данной мерой поддержки многодетные семьи Ямала могут раз в три года. Предельный размер компенсации – 1600 рублей в сутки на человека. Если в семье три или четыре ребенка, то возместят до 80% расходов – до 1280 рублей, если пять и более – до 100%, но не более максимально установленной величины.