Канберра, 20 апреля, 2022, 08:49 — ИА Регнум. По мнению лидера Лейбористской партии Австралии Энтони Альбаниза, в последние годы его страна теряла свои позиции в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в сфере безопасности. Об этом он заявил 20 апреля на пресс-конференции, передает телеканал Nine News.

Australian Labor Party Лидер Лейбористской партии Австралии Энтони Альбаниз

«Соединенные Штаты Америки, когда я участвовал в различных форумах, и как мы знаем из истории, всегда полагались на Австралию как на ключевого игрока в Азиатско-Тихоокеанском регионе … Австралия была преференциальным партнером в сфере безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе в течение длительного периода времени, в течение всего периода после Второй мировой войны», — отметил Альбаниз.

«Теперь это все разрушено, и нам нужно это восстанавливать», — пришел к выводу лидер лейбористов.

Отмечается, что заявления Альбаниза прозвучали на фоне заключенного пакта о безопасности между Соломоновыми островами и Китаем.