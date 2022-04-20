Чита, 20 апреля, 2022, 08:46 — ИА Регнум. По информации министерства здравоохранения Забайкалья на 20 апреля, всего в регионе привит первым компонентом 698 547 человек (+629 за трое суток), из них завершили вакцинацию — 647 055 (+742 за трое суток).

Yarregion.ru Вакцинация

Повторно вакцинировались 203 998 забайкальцев (+843 за трое суток).

Также первый компонент вакцины получили 960 детей (0 за трое суток), из них завершили вакцинацию — 830 (+43 за трое суток).

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