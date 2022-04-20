Тбилиси, 20 апреля, 2022, 08:45 — ИА Регнум. Если грузинская оппозиционная партия «Единое национальное движение» (ЕНД) будет пытаться оживить повестку 2020 года и требовать провести досрочные выборы, то она проиграет парламентские выборы 2024 года. Об этом заявил журналистам вице-спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе.

Арчил Талаквадзе

Он прокомментировал заявление члена ЕНД Левана Хабеишвили, что партия организует серию протестных акций. Подробней о стратегии 20 апреля сообщит неофициальный лидер «националов», бывший грузинский президент Михаил Саакашвили.

«Если они продолжат работу с такой вредоносной повесткой дня, то, не закончив думать о внеочередных выборах, они потерпят поражение в очередных выборах», — сказал Талаквадзе.

Вице-спикер отметил, что все старые форматы политической деятельности, которые использовала ЕНД, провалились, поэтому нужно придумать что-то новое.

Напомним, осенью 2020 года лидеры всех оппозиционных партий назвали итоги выборов в парламент «сфальсифицированными» и объявили бойкот парламенту. К апрелю 2021 года большинство оппозиционных депутатов согласились работать в парламенте. Последней партией, прекратившей бойкот парламента в июне, стала ЕНД. Осенью 2021 года «националы» сосредоточились на протестных акциях, требуя освободить из тюрьмы Саакашвили, но к зиме они перестали быть многолюдными.