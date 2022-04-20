Самара, , 09:00 — REGNUM Молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга» пройдет в 2022 году на Мастрюковской поляне в гибридном формате. Об этом сообщает пресс-служба департамента информационной политики Самарской области.

Участники Молодёжного форума «iВолга 2.0» Samregion.ru

Этот форум является одним из брендов Самарской области и Приволжского федерального округа (ПФО). В 2022 году он отмечает свой юбилей.

Сообщается, что только в очном формате в мероприятии могут принять участие порядка 1,9 тысяч человек.

«На протяжении 10 лет форум объединяет самых талантливых, креативных молодых людей, которые готовы воплощать свои идеи и проекты по всей стране. В последние годы в нем принимают участие более 70 субъектов Российской Федерации. Тот образовательный, культурный контент, те проектные составляющие, которые дает форум, показывают, что ребятам «iВолга» интересна не только в регионах ПФО», — приводит пресс-служба слова заместителя министра образования и науки Самарской области–руководителя департамента по делам молодежи Сергея Бурцева.

Отмечается, что также планируется онлайн-трансляция отдельных направлений программы. Основной темой форума станет «Единство народов России».