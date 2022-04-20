Кувандык, Оренбургская область, 20 апреля, 2022, 08:43 — ИА Регнум. В Оренбургской области в ночь на 20 апреля произошло смертельное ДТП на трассе Кувандык – Новосимбирка. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

пресс-служба УМВД по Оренбургской области ДТП

По предварительной информации областной Госавтоинспекции, 45-летний водитель не справился с управлением. В результате автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.

Водитель погиб на месте аварии. Два пассажира госпитализированы.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Оренбуржью, одного пассажира пришлось деблокировать. Мужчина оказался зажат в машине. С помощью специального гидравлического аварийно-спасательного инструмента пожарные вызволили пассажира из салона автомобиля.