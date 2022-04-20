Кызыл, 20 апреля, 2022, 08:43 — ИА Регнум. В столице Тувы Кызыле сотрудники ГИБДД проверяют обстоятельства ДТП с участием пассажирского микроавтобуса. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики, авария произошла около 17 часов 18 апреля.

МВД Тувы ДТП в Кызыле

По предварительным данным, 22-летний водитель автомобиля Toyota Chaser выехал на встречную полосу и столкнулся с «Газелью», следовавшей по маршруту «6 а». Последняя в результате опрокинулась.

«В Республиканскую больницу № 1 доставлены шесть пассажиров маршрутной «Газели», двое из которых несовершеннолетние. Всем оказана разовая медицинская помощь», — отметили в ведомстве.

По результатам освидетельствования, водитель в момент происшествия был пьян. Кроме того, молодой человек не получал водительских прав. В связи с этим он отправлен под административный арест на десять суток.