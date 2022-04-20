Латвия, 4 января, 2011, 19:25 — ИА Регнум. Руководителю Латвийского национального совета по электронным СМИ Абраму Клёцкину непонятно, какое наказание можно применить к руководству Латвийского телевидения за то, что в новогоднюю ночь после речи президента Валдиса Затлерса в эфире LTV1 вместо гимна страны был показан рекламный ролик мобильного оператора Tele2. об этом сегодня, 4 января, сообщает портал Mixnews.lv.

"Нельзя бежать впереди паровоза. Сначала надо выяснить, почему это произошло. Совет может наказать только руководство телевидения, в данном случае - генерального директора Эдгара Котса. О наказании работников LTV должно решать руководство телеканала," - пояснил Клецкин.

По его словам, главное добиться, чтобы такие случаи больше не повторялись. При этом Клёцкин указал, что в законах нет специального указания на то, как наказывать в таких случаях. "Можем наказать за безалаберность, за непонимание, за то, что испортили людям праздник. Мне ясно, что эту ошибку допустил не лично Котс, скорее это безалаберность какого-то работника", - сказал он.

Сам Котс охарактеризовал инцидент в новогоднюю ночь как "безответственный поступок ответственного работника". "Сотрудник принял решение в обход наших правил", - сказал начальник LTV. Он сказал, что делает все возможное, чтобы подобные случаи не повторялись, но 100-процентную гарантию дать отказался.

Канцелярия президента Латвии направила письмо председателю Национального совета по электронным СМИ Абраму Клёцкину с просьбой оценить действия LTV1 и предоставить информацию по результатам рассмотрения запроса. Дело будет рассматриваться в четверг, 6 января.

В свою очередь редактор LTV1 по саморекламе Иевиня Анцена сообщила, что ошибка произошла из-за невнимательности режиссера. "Латвийское телевидение" приносит извинения своим зрителям и начало внутреннее расследование, чтобы выяснить причины этой неполадки", - сказала Анцена.