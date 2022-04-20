Петропавловск-Камчатский, 20 апреля, 2022, 08:47 — ИА Регнум. Девять дальневосточных субъектов попали в первую десятку регионов России, в которых жители ездят на самых старых автомобилях. Возглавил антирейтинг Камчатский край, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в организации «Автостат», проводившей исследование.

Николай Чеканов ИА REGNUM Старый японский автомобиль отменно вписывается в антураж

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Второе место у Еврейской автономии, третье — у Приморья. В первой пятёрке также оказались Магаданская и Сахалинская область. Забайкалье заняло шестое место, Амурская область — седьмое. Замыкают ТОП-10 Бурятия и Якутия. Единственным не дальневосточным регионов в антирейтинге стала Калининградская область, ей принадлежит девятое место.

Средний возраст использования автомобилей в регионах-лидерах составляет от 19,3 лет (Якутия) до 24,4 лет (Камчатский край). Региональные СМИ указывают причиной того, что люди пользуются старыми авто, высокие цены и низкие доходы дальневосточников.

Как сообщало ИА REGNUM, дальневосточники просчитывают риски в связи с санкциями Японии в отношении России. В частности вызывает беспокойство рынок б/у автомобилей и запчастей.