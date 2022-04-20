Лидер оппозиции Австралии назвал «большой внешнеполитический провал» страны
Канберра, 20 апреля, 2022, 08:43 — ИА Регнум. Выступая на очередной пресс-конференции в рамках избирательной кампании, лидер австралийской Лейбористкой партии Энтони Альбаниз заявил, что пакт о безопасности между Китаем и Соломоновыми островами является «большим внешнеполитическим провалом» Австралии, а точнее премьер-министра Скотта Моррисона. Об этом 20 апреля сообщил телеканал Nine News.
Напомним, что вместо министра обороны Австралии Питера Даттона на Соломоны острова с официальным визитом поехал министр по делам Тихоокеанского региона Зед Сеселя.
Лейбористы охарактеризовали сделку как «внешнеполитический провал». Лидер партии Энтони Альбаниз задался вопросом, почему Сеселя был отправлен только на прошлой неделе, и предположил, что эту поездку должен был совершить более высокопоставленный министр.
Премьер-министр Австралии уже успел ответить на заявления Альбаниза, заверив, что позиция его страны была доведена до руководства Соломоновых островов по линии правительства, задолго до поездки Сеселя.