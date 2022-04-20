Канберра, 20 апреля, 2022, 08:43 — ИА Регнум. Выступая на очередной пресс-конференции в рамках избирательной кампании, лидер австралийской Лейбористкой партии Энтони Альбаниз заявил, что пакт о безопасности между Китаем и Соломоновыми островами является «большим внешнеполитическим провалом» Австралии, а точнее премьер-министра Скотта Моррисона. Об этом 20 апреля сообщил телеканал Nine News.

Australian Labor Party Лидер Лейбористской партии Австралии Энтони Альбаниз

Напомним, что вместо министра обороны Австралии Питера Даттона на Соломоны острова с официальным визитом поехал министр по делам Тихоокеанского региона Зед Сеселя.

Лейбористы охарактеризовали сделку как «внешнеполитический провал». Лидер партии Энтони Альбаниз задался вопросом, почему Сеселя был отправлен только на прошлой неделе, и предположил, что эту поездку должен был совершить более высокопоставленный министр.

Премьер-министр Австралии уже успел ответить на заявления Альбаниза, заверив, что позиция его страны была доведена до руководства Соломоновых островов по линии правительства, задолго до поездки Сеселя.