Чесма, Челябинская область, , 08:39 — REGNUM В Чесменском районе Челябинской области 60-летний мужчина отдан под суд за незаконную торговлю алкоголем. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Алкоголь Maxpixel.freegreatpicture.com

По данным следствия, житель села Светлого ранее был оштрафован за подобное нарушение на 15 тыс. рублей, но выводов не сделал. В его доме полицейские нашли более 152 литров спиртосодержащей массы.

Теперь гражданину грозит год обязательных работ. Суда он ждёт под подпиской о невыезде.