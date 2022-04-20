Амстердам, 20 апреля, 2022, 08:40 — ИА Регнум. Власти Нидерландов разрешили въезд на территорию королевства без санитарного пропуска, 19 апреля заявил журналистам нидерландский министр здравоохранения, благосостояния и спорта Эрнст Кёйперс после правительственных консультаций.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Осторожно, коронавирус

Кроме того, отменяется тестирование в домашних условиях в день прибытия и на пятый день нахождения в стране. Лицам, находившимся в контакте с бессимптомным носителем коронавируса, теперь не нужно уходить на самоизоляцию.

Вместе с тем, как подчеркнул Кёйперс, требование о ношении защитных масок в самолетах и аэропортах сохраняется.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля власти Парагвая разрешили въезд туристам, не имеющим сертификат о прививке от коронавирусной инфекции при условии предъявления справки об отрицательном ПЦР-тесте на SARS-Cov-2.