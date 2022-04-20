Нур-Султан, , 08:39 — REGNUM В случае, если последствия аварии на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) будет будут ликвидированы достаточно быстро, министерство энергетики Казахстана не исключает, что страна может вернуться к прежнему плану нефтедобычи в 2022 году в объеме 87,5 млн тонн. Об этом 20 апреля заявил на заседании Мажилиса (нижней палаты) парламента республики глава казахского ведомства Болат Акчулаков.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если мы используем наши альтернативные маршруты (нефтяного экспорта) и ситуация на нефтепроводе КТК разрешится как можно скорее, возможно, мы даже приблизимся к первоначальному плану в 87,5 млн тонн. У нас ожидания такие», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев заявил, что ущерб республики от простоя нефтеналивного терминала КТК в Новороссийске из аварии составит 100 – 150 млрд тенге или до $330 млн.