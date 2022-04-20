Астана, 20 апреля, 2022, 08:39 — ИА Регнум. В случае, если последствия аварии на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) будет будут ликвидированы достаточно быстро, министерство энергетики Казахстана не исключает, что страна может вернуться к прежнему плану нефтедобычи в 2022 году в объеме 87,5 млн тонн. Об этом 20 апреля заявил на заседании Мажилиса (нижней палаты) парламента республики глава казахского ведомства Болат Акчулаков.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Если мы используем наши альтернативные маршруты (нефтяного экспорта) и ситуация на нефтепроводе КТК разрешится как можно скорее, возможно, мы даже приблизимся к первоначальному плану в 87,5 млн тонн. У нас ожидания такие», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев заявил, что ущерб республики от простоя нефтеналивного терминала КТК в Новороссийске из аварии составит 100 – 150 млрд тенге или до $330 млн.