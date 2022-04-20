Канберра, 20 апреля, 2022, 08:40 — ИА Регнум. 20 апреля возле южного побережья Нового Южного Уэльса (юго-восток Австралии) огромная стая первоклассного лосося была выпущена в открытые воды после того, как траулер, перевозивший 50 тонн рыбы высшего сорта, затонул. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Цитата из м/ф «В поисках Дори». реж Эндрю Стэнтон, Энгус МакЛэйн. 2016.США Дори

Пожарные, прибывшие на место происшествия, боролись несколько часов с затоплением судна, однако оно успело набрать слишком много воды еще до их приезда, вследствие чего спасти траулер не удалось.

Суперинтендант пожарно-спасательной службы Нового Южного Уэльса Адам Дьюберри сказал, что инцидент является своевременным напоминанием о том, что звонок по номеру 000 в случае чрезвычайной ситуации может быть разницей между жизнью и смертью.

Причины произошедшего пока до конца не ясны, однако уже сейчас ясно, что 50 тонн лосося оценивались в несколько сотен, если не миллионов долларов.