Вашингтон, 20 апреля, 2022, 08:38 — ИА Регнум. Министерство финансов США разрешило некоммерческим организациям (НКО) проведение финансовых транзакций и сделок, связанных с гуманитарной деятельностью и «поддержкой демократии» в России. Об этом следует из генеральной лицензии, обнародованной министерством 19 апреля.

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Так, все финансовые транзакции со стороны НКО, которые запрещены в рамках антироссийских санкций, разрешаются, если затрагивают «деятельность, связанную с гуманитарными проектами на Украине или России, а также с проектами по поддержке демократии в этих странах».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посольство России в США призвало отказаться от бесплодной политики блокады и санкций во внешней политике.

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