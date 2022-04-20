Калуга, 20 апреля, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Житель Калужской области под полом лоджии в своей квартире оборудовал помещение световыми приборами и вентиляцией для выращивания конопли, сообщили 20 апреля корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управлении МВД России.

Калужское областное управление МВД России Полицейские обнаружили в квартире под полом плантацию конопли

В ходе осмотра помещения сотрудники полиции изъяли 21 куст конопли, а также части наркосодержащего растения массой около 23 грамм. По предварительной информации, культивирование конопли осуществлялось без цели сбыта, для личного потребления.

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