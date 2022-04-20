Канберра, , 08:39 — REGNUM По официальным данным, с начала пандемии от COVID-19 в Австралии умерли более 5000 человек. Об этом 20 апреля со ссылкой на данные Австралийского статистического бюро сообщил телеканал Nine News.

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По данным ведомства, на конец марта текущего года в Австралии официально зарегистрировано 5 372 случая смерти, связанных с COVID-19.

Статистики подчеркнули, что основной причиной смерти 90 процентов этих людей был COVID-19. Еще 496 человек умерли от других причин, но на момент смерти имели положительный результат теста на COVID-19.

В отчете Австралийского статистического бюро говорится, что хронические сердечные заболевания были наиболее распространенным ранее существовавшим хроническим заболеванием среди тех, у кого COVID-19 был основной причиной смерти.