Канберра, 20 апреля, 2022, 08:39 — ИА Регнум. По официальным данным, с начала пандемии от COVID-19 в Австралии умерли более 5000 человек. Об этом 20 апреля со ссылкой на данные Австралийского статистического бюро сообщил телеканал Nine News.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По данным ведомства, на конец марта текущего года в Австралии официально зарегистрировано 5 372 случая смерти, связанных с COVID-19.

Статистики подчеркнули, что основной причиной смерти 90 процентов этих людей был COVID-19. Еще 496 человек умерли от других причин, но на момент смерти имели положительный результат теста на COVID-19.

В отчете Австралийского статистического бюро говорится, что хронические сердечные заболевания были наиболее распространенным ранее существовавшим хроническим заболеванием среди тех, у кого COVID-19 был основной причиной смерти.