Пекин, 20 апреля, 2022, 08:37 — ИА Регнум. Блокировка резервов ряда стран влечёт негативные последствия — это подрыв суверенитета государств и угроза мировой экономической стабильности. Об этом постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил 19 апреля во время заседания Совбеза ООН.

Fmprc.gov.cn Чжан Цзюнь

Он подчеркнул, что следует как можно скорее отказаться от практики произвольного замораживания иностранных резервов.

«Произвольное замораживание резервов иностранной валюты также приводит к нарушению суверенитета государств. Подобная практика подрывает основы всемирной экономической стабильности, создает неопределенность и риски для международных отношений», — сказал Чжан на заседании, которое транслировал YouTube-канал ООН.

Он также призвал все стороны конфликта вокруг Украины строго соблюдать основы международного гуманитарного права, способствовать безопасной эвакуации мирных жителей и оказывать им гуманитарную помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте министр финансов России Антон Силуанов заявил, что примерно половина золотовалютных резервов страны, а это около $300 млрд, заморожены западными странами в связи с проведением российской военной операции на Украине.

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