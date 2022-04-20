Чебоксары, 20 апреля, 2022, 08:36 — ИА Регнум. С начала 2022 года власти Чебоксар сэкономили порядка 80 млн рублей на конкурентных закупках. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии Чебоксар со ссылкой на доклад директора МКУ «Центр организации закупок» Сергея Егорова.

https://gcheb.cap.ru 80 млн рублей сэкономила мэрия Чебоксар на закупках с начала 2022 года

По словам руководителя муниципального учреждения, в январе–марте 2022 года для обеспечения муниципальных нужд города осуществлено закупок товаров, работ и услуг на у 1,5 млрд рублей.

Доля конкурентных процедур составила 60,4%, или 911,7 млн рублей. Рост – 6,2% по сравнению с показателями прошлого года. В среднем в одной закупке соревновались по 2,3 участника.

Сергей Егоров сообщил, что экономия средств по итогам торгов достигла 76,8 млн рублей.

Почти вдвое возрос объём закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций: если в первом квартале 2021 года он составлял 478,5 млн рублей, то за аналогичный период 2022 года достиг 938,2 млн рублей.

«Закупки через Единую информационную систему и портал закупок малого объёма Чувашской Республики обеспечивают прозрачность торгов, проводимых муниципалитетом. Мы открыты для предпринимателей, и каждый добросовестный подрядчик может участвовать в городских закупках», — подчеркнул глава администрации Чебоксар Денис Спирин .

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий изменения в законодательство для поддержки заказчиков и участников государственных закупок в условиях санкционного давления, а также минимизации их последствий.

Подробнее: Путин подписал закон о поддержке при госзакупках в условиях санкций