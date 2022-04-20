Усолье-Сибирское, Иркутская область, 20 апреля, 2022, 08:35 — ИА Регнум. СУ СК РФ по Иркутской области известило проведении доследственной проверки по факту нарушения жилищных прав ветерана Великой Отечественной войны.

Gtrk-kaluga.ru Мошенники

В ходе мониторинга средств массовой информации и социальных сетей выявлена публикация о том, что 92-летняя усольчанка — ветеран Великой Отечественной войны осталась без жилья. В материале говорится, что доля её однокомнатной квартиры обманным путем перешла в собственность иному лицу. По данному факту следственным отделом по городу Усолье-Сибирское СУ СК России по Иркутской области организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ст.159 УК РФ («Мошенничество»).

Следователями СК опрошена ветеран, её родственники, а также иные лица, причастные к сделкам с недвижимостью. Выясняются все обстоятельства произошедшего, изучается необходимая документация. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Иркутской области все чаще становятся жертвами телефонных мошенников.

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