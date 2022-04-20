Канберра, 20 апреля, 2022, 08:38 — ИА Регнум. Прославившаяся своими заявлениями о необходимости введения запрета для женщин-трансгендеров в спорте кандидат от Либеральной партии Австралии Кэтрин Дэвес внесла новый предмет для спора в австралийском обществе на фоне проходящей избирательной кампании. 20 апреля лидер Лейбористкой партии Энтони Альбаниз решил высказаться по поводу трансгендерного скандала и прояснить свою позицию на этот счет, передает телеканал Nine News.

Bidgee Лидер Лейбористской партии Австралии Энтони Альбаниз

Он сказал, что, по его личному мнению, «девочки должны иметь возможность соревноваться против девочек, а мальчики должны иметь возможность соревноваться против мальчиков».

«Это регулируется законом «О дискриминации по половому признаку … Так что, этот вопрос в сфере спорта в настоящее время уже прописан в законе», — заявил лидер оппозиции на пресс-конференции.

Далее Альбаниз сделал существенное, но одновременно не относящееся к сути дела заявление.

«Итак, позвольте мне сказать вам, в чем на самом деле заключается спор: речь просто идет о хаосе в отделении Либеральной партии по Новому Южному Уэльсу», — сказал Альбаниз.