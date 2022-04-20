В Австралии лидер оппозиции прокомментировал трансгендерный скандал
Канберра, 20 апреля, 2022, 08:38 — ИА Регнум. Прославившаяся своими заявлениями о необходимости введения запрета для женщин-трансгендеров в спорте кандидат от Либеральной партии Австралии Кэтрин Дэвес внесла новый предмет для спора в австралийском обществе на фоне проходящей избирательной кампании. 20 апреля лидер Лейбористкой партии Энтони Альбаниз решил высказаться по поводу трансгендерного скандала и прояснить свою позицию на этот счет, передает телеканал Nine News.
Он сказал, что, по его личному мнению, «девочки должны иметь возможность соревноваться против девочек, а мальчики должны иметь возможность соревноваться против мальчиков».
«Это регулируется законом «О дискриминации по половому признаку … Так что, этот вопрос в сфере спорта в настоящее время уже прописан в законе», — заявил лидер оппозиции на пресс-конференции.
Далее Альбаниз сделал существенное, но одновременно не относящееся к сути дела заявление.
«Итак, позвольте мне сказать вам, в чем на самом деле заключается спор: речь просто идет о хаосе в отделении Либеральной партии по Новому Южному Уэльсу», — сказал Альбаниз.