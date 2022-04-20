Самара, , 08:36 — REGNUM Предприятия Самарской области получат гранты на оплату процентов по банковским кредитам. Об этом сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.

Инвестиции Анна Красноперова

Сообщается, что государственный фонд развития промышленности Самарской области намерены докапитализировать на 120,2 млн рублей. Распоряжение о выделении денежных средств подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Эти средства намерены направить на предоставление грантов.

«Решение о направлении дополнительных средств в региональные фонды развития промышленности правительством РФ продиктовано новыми экономическими реалиями в условиях антироссийских санкций. За счет этих грантов предприятия смогут компенсировать до 90% затрат на оплату процентов по банковским кредитам, взятым предприятием на пополнение оборотных средств, но не более ключевой ставки ЦБ», — приводит пресс-служба слова генерального директора фонда развития промышленности Самарской области Юлии Красиной.

Отмечается, что данная мера поддержки позволит промышленникам Самарской области легче адаптироваться в современных условиях и направить свои ресурсы на производство конкурентоспособной продукции, в том числе на импортозамещение.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в прошлом году при поддержке министерства промышленности и торговли региона областной фонд развития промышленности профинансировал 11 инвестиционных проектов. При этом общая сумма предоставленных льготных займов составила 264 млн рублей.