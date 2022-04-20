Джакарта, , 08:34 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди рассказала о трех стратегиях по борьбе с пытками, сообщает Kompas.

Ретно Марсуди Victor pogadaev

Ретно Марсуди выступила перед странами Азиатско-Тихоокеанского региона, поддерживающими Конвенцию ООН против пыток.

«Предотвращение актов пыток и других видов жестокого обращения является важным принципом международного права», — заявила глава МИД Индонезии.

По словам Ретно Марсуди, первая стратегия Индонезии по предотвращению пыток заключалась в укреплении правовой инфраструктуры.

«Многие страны начали признавать запрет пыток в своих конституциях, в том числе Индонезия», — отметила глава МИД страны.

Вторая стратегия заключается в укреплении потенциала по борьбе с пытками.

«Посредством наращивания потенциала и обучения мы можем помочь друг другу в укреплении знаний и потенциала в области предотвращения пыток», — отметила Ретно Марсуди.

Третья стратегия заключается в расширении отношений с соответствующими сторонами, включая учреждения, связанные с правами человека, исследовательские институты и организации гражданского общества.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия анонсировала проведение 7-й сессии глобальной платформы по снижению риска бедствий.

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